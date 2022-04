Création d’une Cour des comptes : notre débat

Les Neuchâtelois se prononceront le 15 mai sur deux objets cantonaux, dont l’initiative « Pour la création d’une Cour des comptes ». Le texte vise à mettre en place une instance chargée de garantir une meilleure transparence dans les finances de l’Etat et d’assurer un contrôle efficace des institutions subventionnées.

Le Conseil d’Etat propose un contre-projet qui s’articule autour d’une révision des lois sur les subventions. Il comprend également un plus grand pouvoir et une plus grande au contrôle cantonal des finances.

Pour vous aider à faire votre choix, RTN vous proposait un débat en direct et en vidéo ce vendredi matin dans La Matinale. Il est à revoir ci-dessous. /elc-gtr