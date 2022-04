Les prix de l’immobilier grimpent

C’est une bonne nouvelle pour les promoteurs, moins pour ceux qui envisagent de devenir propriétaires. Les prix d’achat d’une villa ou d’une PPE ont bondi l’an dernier dans le canton. C’est ce qui ressort de la 6e étude sur le marché immobilier neuchâtelois de la BCN réalisée conjointement avec le cabinet Wüest Partner et présentée jeudi soir au SINE. La hausse des prix est la plus marquée de ces dix dernières années. Le fruit d’une forte demande et de nouvelles attentes pour acquérir des logements plus spacieux afin notamment de bénéficier d’une pièce dédiée au télétravail dans un cadre plus vert et plus calme. Ainsi, le prix d’une villa a augmenté de 8,4%, c’est au-dessus de la moyenne nationale située à 7%. Avec des disparités selon les régions, variant en moyenne de 880'000 francs au Locle à 1’320'000 francs sur le Littoral.