Le RHNe déborde de patients et repousse des opérations

Le Réseau hospitalier neuchâtelois est saturé. Le RHNe compte actuellement 400 patients contre 330 à 350 habituellement. Selon l’institution, cette situation s’explique par deux raisons principales. Le nombre de cas de Covid reste élevé avec 30 à 50 patients accueillis depuis mi-mars. En ce début d’année 2022, 778 patients atteints de coronavirus ont été hospitalisés en soins aigus contre 817 pour l’entier de l’année 2021.

Un autre phénomène surcharge le RHNe : les patients en attente de placement. Actuellement, 45 personnes pourraient sortir de l’hôpital, mais ne peuvent pas le faire faute de place dans les EMS, notamment.

Par conséquent, quinze opérations non urgentes ont dû être repoussées cette semaine. Pour faire face, une nouvelle unité sera ouverte sur le site de La Chaux-de-Fonds pour les patients en attente de placement dans des lits dédiés à la chirurgie ambulatoire et des discussions sont en cours avec divers partenaires publics et privés. /comm-sbe