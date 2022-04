Demandes AI en hausse à Neuchâtel

Les Neuchâtelois ont été nombreux à recourir à l’Assurance invalidité l’année dernière. L’office AI du canton de Neuchâtel publie vendredi son rapport d’activité pour 2021. Depuis plusieurs années, la tendance était plutôt à la baisse au niveau national et cantonal. Pourtant l’année dernière à Neuchâtel, 4'585 demandes ont été effectuées, soit 292 de plus qu’en 2020. Cette hausse est multifactorielle selon le directeur de l’OAINE, Grégory Jeannet. Il rappelle que de manière générale, l’état de santé des Neuchâtelois n’est de loin pas le meilleur de Suisse. Le taux de chômage, de divorce ainsi que l’endettement sont relativement élevés dans le canton. La pandémie de Covid-19 a quant elle eu des impacts néfastes sur le plan physique, mais aussi psychique de la population.





Taux de placement en baisse

Le nombre de personnes replacées par l’AI dans le secteur professionnel l’année dernière est quant à lui en baisse. Seules 486 personnes atteintes dans leur santé ont repris un emploi avec l’aide de l’OAINE en 2021, soit 88 de moins que l’année précédente. Pourtant au niveau suisse, la tendance est stable.

Là encore, le Covid a eu un impact, analyse Grégory Jeannet. Le Canton de Neuchâtel dépend beaucoup du secteur secondaire, qui a subi de nombreuses fermetures et des réductions d’activité en raison de la pandémie. Par conséquent, les entreprises ont été moins enclines à engager des nouveaux collaborateurs, estime-t-il.





Aider les jeunes de manière précoce

Le « développement continu de l’AI » est entré en vigueur en janvier 2022. Cette révision de la législation sur l’Assurance invalidité vise à soutenir davantage les personnes assurées qui souffrent de maladies psychiques, ainsi que les jeunes et les enfants atteints dans leur santé. L’OAINE met en place de nouvelles mesures qui visent à dépister dès l’âge de 13 ans les personnes menacées d’invalidité. En collaboration avec l’Office cantonal de l’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP), il mettra en œuvre dans les cercles scolaires un dispositif permettant de déposer des demandes auprès de l’AI. L’objectif est que le jeune puisse bénéficier d’un soutien ciblé. La phase pilote de ce projet sera lancée dès la rentrée d’août dans trois collèges du canton, deux dans les Montagnes et un sur le Littoral. /comm-ara