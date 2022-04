Pendulaires : de Brot-Dessous à Brot-Dessus

Brot-Dessus : « On n’aimerait pas que ça dure »

Du côté du village de Brot-Dessus, c’est plutôt le trafic trop rapide, les dépassements dangereux et les radars qui sont mis en avant lorsqu’on mentionne la déviation de la circulation. Un habitant parle d’un volume de véhicules trois fois plus élevé que d’habitude. Certains soulignent que leurs enfants ne sont plus autant en sécurité qu’avant. La pose de radars dans ce cadre-là est vue comme un avantage afin d’augmenter la prévention, notamment au sein du village. /swe