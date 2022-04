Dans les Coulisses du Château : Sophie Rohrer

Une première législature au Grand Conseil neuchâtelois pour Stéphanie Rohrer mais un engagement politique qui a commencé depuis de nombreuses années. La députée libérale-radicale a fait ses premières armes au comité des Jeunes libéraux-radicaux et elle occupe actuellement la présidence des femmes PLR au niveau cantonal. Stéphanie Rohrer, qui est également cheffe de projet à Neuchâtel vins et terroir, s’intéresse en particulier au dossier qui concernent la consommation locale, la restauration et la viticulture. Elle était l’invitée des Coulisses du Château mardi dans La Matinale.