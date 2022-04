Laurent Tissot : « Macron doit élargir sa base électorale »

Rassembler afin de pouvoir éviter le pire lors des législatives du 12 et 19 juin. C’est ce que devra faire le président français Emmanuel Macron, réélu dimanche avec 58% des suffrages, selon l’historien et professeur émérite à l’Université de Neuchâtel Laurent Tissot. Ce dernier a observé les derniers mois de campagne et suivi la soirée d’élection dimanche.

Emmanuel Macron a largement devancé Marine Le Pen du Rassemblement national, mais la droite a effectué un bon en avant lors de ce second tour de la présidentielle. La France est en ce moment un pays avec trois partis « blocs » en tête: la gauche, le centre et la droite. Le défi d’Emmanuel Macron sera donc de réunir les Français, afin d’éviter de se retrouver à la tête d’un pays ingouvernable, selon Laurent Tissot.