Laisse obligatoire en forêt

Avec le retour des beaux jours, les propriétaires de chiens sont tentés d’aller se promener dans la nature. Mais attention de ne pas faire n’importe quoi : dans le canton de Neuchâtel, ces animaux doivent être impérativement gardés en laisse entre le 15 avril et le 30 juin.

Une mesure destinée à ménager les autres occupants des bois. Le printemps et le début de l’été, comme le rappelle le Service de la faune, des forêts et de la nature, c’est une période particulièrement sensible pour la faune sauvage, puisque c’est celle où les mammifères mettent bas et les oiseaux nichent. Les explications de Grégory Guichard, garde-faune dans le canton de Neuchâtel :