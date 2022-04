De jeunes Neuchâtelois primés à Lugano

La finale du 56e Concours national de Science et jeunesse s’est tenue jusqu’à samedi à Lugano. Parmi les 117 jeunes chercheurs récompensés, six jeunes Neuchâtelois. Quatre ont reçu la mention « très bien » et deux la mention « bien » pour leur projet.

Clément Vanmerris s’est particulièrement illustré en remportant un des 29 prix spéciaux. Il s’est adjugé le prix « Life Sciences Switzerland » pour son projet « Ammoniphilus oxalaticus, un potentiel agent de biocontrôle contre les champignons phytopathogènes ? ». Ce prix lui offre une participation au « LS2 Annual Meeting », la rencontre internationale des sciences de la vie à Zurich. /comm-rgi