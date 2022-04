Les orthodoxes tous unis pour Pâques

Entre 50 et 100 réfugiés ukrainiens sont attendus pour ces célébrations de Pâques. Certains se sont également approchés de la paroisse ces dernières semaines. Aujourd’hui, Russes et Ukrainiens s’y côtoient et la guerre ne semble pas être source de scissions au sein de la communauté orthodoxe de la région, selon Marius Manea.