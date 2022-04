Les oisillons sortent de leur nid

Avec le printemps arrivent les oisillons. Actuellement, de nombreux oiseaux couvent ou s’occupent déjà de leurs bébés. Et certains petits commencent même à sortir du nid. La Station ornithologique suisse tente de sensibiliser la population : si un oisillon est hors du nid, cela ne veut pas dire qu’il est déjà indépendant mais pas non plus qu’il est tombé involontairement ou qu’il est abandonné. En effet, chez quelques espèces, les petits partent à l’aventure alors qu’ils ne savent pas encore voler et leurs parents continuent de veiller sur eux, comme l’explique la porte-parole de la station ornithologique suisse, Chloé Pang :