Le retour du Carnavallon

C’est un Carnavallon plus intimiste qui se prépare à Fleurier. Dès ce vendredi soir à 20h01, les portes s’ouvriront pour le retour de cette manifestation après deux ans d’absence en raison de la pandémie. Préparée pendant la pandémie, cette 44e édition se déroulera à la salle Fleurisia, et non pas à la patinoire. Il était effectivement trop compliqué de relancer toute une organisation mi-février lors de la levée des mesures sanitaires Covid-19 par la Confédération. Le comité a donc préféré privilégier le maintien de Carnavallon à la salle Fleurisia.