Initiative déposée au Landeron pour un projet de fusion

Sept ans après l’échec d’une fusion à sept (Le Landeron, St-Blaise, La Tène, Cornaux, Cressier, Enges et Lignières) et six ans après le raté d’une fusion à six (St-Blaise, La Tène, Cornaux, Cressier, Enges et Lignières), on se dirige donc à l’est du canton vers deux projets de fusion à quatre : d'un côté Enges, Saint-Blaise, La Tène et Hauterive, dont le projet est déjà sur les rails, et de l'autre Cornaux, Cressier, Le Landeron et Lignières. /rgi