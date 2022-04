Les dés sont jetés pour l’Amuse Bar

Ludesco en partenaire

Le bar à jeux ? Un concept encore méconnu en Suisse, mais complètement à la mode en France et en Belgique. « Nous étions à Paris la semaine dernière et nous avons dû nous mettre sur liste d’attente pour pouvoir jouer », explique Vanessa Thomann, qui est confiante pour l’avenir malgré une crise qui a fortement ébranlé la branche de la restauration. « Nous sommes des personnes optimistes et nous allons tout faire pour mener cette activité qui ne sera pas notre revenu principal », explique-t-elle. Stéphane Fleury, autre initiateur du projet, souligne lui certaines valeurs : « Inclure toutes les couches de la population, créer du lien et dynamiser La Chaux-de-Fonds et y développer le jeu ».

Les trois amis ne s’en cachent pas : leur projet a pu voir le jour grâce à une étroite collaboration avec le festival de jeux Ludesco. Ce dernier prêtera à l’année sa collection de 1000 jeux à l’Amuse Bar, en échange d’une mise à disposition des locaux certains week-ends et lors du festival.