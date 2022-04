Le marché de la voiture d’occasion flambe

Laurent Sitbon ne s’inquiète toutefois pas de la situation pour le futur. Il estime que le marché va détendre alors que les commandes des clients seront peu à peu livrées. Les usines favorisent d’ailleurs les commandes personnalisées et non pas les stocks. Toutefois, en cas de scénario catastrophe qui verrait une pénurie totale au niveau du marché du neuf et de l’occasion, les garagistes s’attendent à devoir privilégier les réparations à la vente.