Protéger les gîtes à chauves-souris

Les chauves-souris devraient sortir le bout de leur nez ces prochains jours après une longue hibernation en grotte. Une fois réveillées, elles rejoindront les gîtes qu’elles occupaient les années précédentes. Le Centre de coordination Ouest (CCO) pour l’étude et la protection des chauves-souris souhaite ainsi sensibiliser la population. Il souligne l’importance de garder les endroits occupés par ces petits animaux dans le meilleur état possible. Le CCO a lancé une action dans une ferme à Bellelay, la seule dans l'Arc jurassien. Il a installé différents nichoirs pour favoriser le gîte d’une colonie déjà bien implantée à cet endroit. Ces nichoirs sont faits à partir de bois brut. Ils sont conçus pour emmagasiner plus de chaleur afin de faciliter la reproduction.







Protéger les chauves-souris est primordial

Le correspondant du CCO, Valéry Uldry souligne l’importance de ces petits animaux pour la biodiversité. En effet, il s’agit de prédateurs pour les insectes nocturnes.