Jean-Jacques Rousseau était amateur de biscuits au citron

Une lettre inédite de Jean-Jacques Rousseau à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Les missives de l’écrivain et philosophe ne sont pas rares, mais celle-ci est particulière, car aucun de ses passages n’a encore été publié. On y apprend par exemple que Jean-Jacques Rousseau était friand de biscuits au citron. La lettre a pu être achetée avec l’aide de l’Association des amis de la BPU et l’Association Jean-Jacques Rousseau Neuchâtel. Timothée Léchot, le président de l’Association Jean-Jacques Rousseau Neuchâtel, était l’invité de La Matinale ce jeudi :