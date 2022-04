Consommation d’oeufs : « Le pic a été atteint »

Les œufs suisses ont la cote, constatait cette semaine l’ATS. L’agence de presse relayait une information de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Cette dernière indiquait que la production d’œufs suisses a atteint un record l’an dernier, avec plus de 1,1 milliard d’unités. Et d’ajouter qu’environ « deux tiers des œufs consommés dans le pays sont pondus en Suisse ».

En somme, de bonnes nouvelles pour la branche qui peut s’enorgueillir d’un meilleur état de santé que celui du secteur laitier.

Toutefois, des nuages sombres pointent à l’horizon. Claude-Eric Robert est l’exploitant de la Ferme des Tourbières à Brot-Plamboz. Il est aussi depuis quelques années le plus gros producteur d’œufs du canton de Neuchâtel, une région qui compte environ 60'000 poules, selon la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture. Or, le Brotier tempère les chiffres positifs de l’OFAG. Il estime, lui, que la consommation a commencé à se tasser cette année, ce qui laisse peu de place à d’éventuels nouveaux producteurs :