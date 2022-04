Dans les Coulisses du Château : Blaise Courvoisier

Un député libéral-radical atypique…

Blaise Courvoisier est un ancien élu UDC. Parti qu’il a quitté il y a plusieurs années avant de faire une pause de huit ans dans le monde politique. Il a repris du service lors des dernières élections communales sous les couleurs PLR et siège au Conseil général de sa ville. Blaise Courvoisier est un homme de droite, mais il défend des dossiers dans le social et la culture. La santé fait aussi partie de ses thèmes de prédilection. Il est persuadé que le dossier hospitalier va revenir sur la scène politique dans un avenir plus ou moins proche. Il était l’invité des Coulisses du Château mardi dans La Matinale.