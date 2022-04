Élections françaises : l’analyse de Damien Cottier

Les partis traditionnels s’écroulent en France. À l’issue du premier tour des élections présidentielles qui s’est tenu dimanche, les Républicains et le Parti socialiste sont loin derrière le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, qui seront tous deux au rendez-vous du second tour le 24 avril.

La candidate de la droite traditionnelle Valérie Pécresse récolte 4,8% des suffrages. Elle a lancé ce lundi un appel à l’aide pour couvrir les frais de sa campagne, parlant de la situation financière critique du parti Les Républicains. La socialiste Anne Hidalgo n’obtient quant à elle que 1,7% des voix.

L’analyse du Neuchâtelois Damien Cottier, chef du groupe PLR aux Chambres fédérales, sur ce premier tour :