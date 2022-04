Chaos dans les gorges du Seyon

Travaux et accident ont fortement perturbé la circulation lundi matin entre Boudevilliers et Vauseyon sur la N20, peu avant 7 heures. Trois véhicules ont été impliqués dans un accrochage dans le tunnel des gorges du Seyon. Le tube était ouvert sur une seule voie en raison de travaux. Pour les besoins du constat et de l’évacuation des voitures, la route est restée fermée pendant une heure, provoquant des bouchons dans le sens La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel. /comm-cwi