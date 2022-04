Acquisition d’une lettre inédite de Jean-Jacques Rousseau

Acquisition particulière et rare pour la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Une nouvelle lettre, provenant d’un collectionneur brésilien et datée du 25 avril 1763 a été intégrée au fond précieux Jean-Jacques Rousseau de la bibliothèque en 2021. Adressées à Daniel Roguin, ami yverdonnois du philosophe, les phrases écrites dans la lettre extrêmement fragile et couverte d’humidité racontent une partie de la vie de Rousseau lors de son séjour dans la Principauté de Neuchâtel. Cette lettre concerne en l’occurrence un paquet égaré.

Écrite moins d’un an après son installation à Môtiers, la lettre possède deux particularités selon la BPUN. Sur 57 lettres échangées entre les deux amis, 31 ont disparu, celle-ci représente donc un document rare. Deux phrases ont également été censurées. Dans la première, Rousseau évoque le fait qu’il se « soucie très peu de la Classe des pasteurs de Neuchâtel », qui disposent d’un grand pouvoir à l’époque. Dans la seconde, Rousseau annonce à son ami qu’il vient d’être « naturalisé habitant » de la Principauté de Neuchâtel.

La lettre est actuellement conservée en sécurité dans une bibliothèque publique, annonce la BPUN. /comm-elc