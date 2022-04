L’art investit l’espace public à Neuchâtel. Panart se tient jusqu’au 28 mai dans trois lieux de la capitale cantonale. Six artistes, venus de différentes régions de Suisse, vont exposer leurs œuvres en plein air et sur différents supports au centre-ville, dans le quartier des Acacias et à Valangin. Le but de la manifestation est de rendre l’art accessible à tous et de l’intégrer dans le quotidien des habitants. Gabriel Grossert, créateur de Panart, était l’invité de La Matinale.