Le projet d’horaire 2024 des CFF ne plait pas aux cantons

La Conférence des transports de Suisse occidentale prie les CFF de revoir leur projet d’horaire 2024. Le CTSO a décidé unanimement vendredi de ne pas entrer en matière sur ce dossier. Afin d’améliorer la ponctualité et la satisfaction des clients, l’ex-régie fédérale propose d’augmenter le temps de parcours entre les principales villes de la région. Selon la CTSO, ce changement implique une dégradation des correspondances et une réduction de la desserte de plusieurs haltes du trafic régional. Cela remet « en cause l’objectif d’augmentation de la part modale des transports publics que la Confédération et les cantons considèrent comme indispensable dans l’atteinte des objectifs climatiques », souligne l’entité dans son communiqué de presse.

La CTSO entend toutefois ouvrir le dialogue avec les CFF concernant ce projet d’horaire 2024. Elle a ainsi décidé de mettre en place une cellule de planification intercantonale « pour permettre une recherche de solution commune et rapide avec les CFF ». /comm-alr