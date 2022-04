La Collégiale retrouve son éclat

Plusieurs rendez-vous pour marquer la fin des travaux

Le lieu offre aujourd’hui un plus grand confort à ses usagers avec un chauffage au sol et des bancs d’époque garnis de coussins. Les visiteurs pourront en faire l’expérience lors du culte de Pâques qui sera retransmis en Eurovision sur les trois chaînes nationales, mais aussi en France, en Belgique et en Italie.

Le culte d’inauguration est quant à lui prévu le dimanche 1er mai.

Par ailleurs, un festival d’inauguration est aussi au programme avec six concerts prévus entre le 17 et le 24 avril. /sbe