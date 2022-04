Promotion des artistes : trois Neuchâteloises filmées par des vidéastes

Une illustratrice, une comédienne et une musicienne neuchâteloises seront filmées dans trois lieux culturels du canton par des vidéastes du cru. Ce projet-pilote vise à promouvoir et faire connaître les artistes de la région.

Les trois capsules vidéo vont montrer le parcours et les projets de trois artistes, a indiqué jeudi le canton. Ont été retenues Marie-Morgane Adatte ou MarieMo, graphiste et illustratrice, qui travaille notamment sur des projets de bandes dessinées, Juliette Vernerey, comédienne et metteuse en scène, qui conçoit le théâtre comme un grand laboratoire de recherche, et Giulia Dabalà, artiste vocale et musicienne, qui expérimente la voix et ses possibilités.

Les trois vidéastes ou collectifs de vidéastes neuchâtelois sélectionnés ont été choisis pour privilégier des esthétiques complémentaires. Das Playground, porté par Laetitia Gauchat et Bastien Bron, est une agence de production audiovisuelle spécialisée dans la réalisation de clips musicaux et vidéos à caractère culturel.

Nicolas Wilhem réalise des projets audiovisuels, des courts et des longs-métrages en fiction et en documentaire. Kevin Rumley conçoit notamment des films documentaires et de fiction ainsi que des clips vidéo.





Première capsule d'ici à l'été

Les deux appels à participation, lancés en décembre 2021, « ont rencontré un vif engouement », a précisé le canton. Dans le détail, 54 dossiers d’artistes et 23 dossiers de vidéastes ont été déposés. Avec l’appui du service de la culture, un jury constitué de membres de l’association Culturecom.ne « a considéré avec soin, attention et équité l’ensemble des dossiers sur la base des critères énoncés ».

Une fois les binômes artiste-vidéaste formés, la première capsule vidéo sera réalisée d’ici à l’été. Les deux suivantes seront conçues dans la 2e moitié de 2022. Les capsules vidéo seront notamment diffusées sur les canaux de communication du canton et de l’association Culturecom.ne.

Le souhait du canton est d'inscrire ce projet-pilote dans la durée. « Il pourra être reconduit dans le but de présenter la diversité des artistes neuchâtelois », a-t-il expliqué. /ATS-gtr