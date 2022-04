Extension de l'établissement de détention de Bellechasse

Les travaux d'agrandissement de l'établissement de détention fribourgeois à Bellechasse ont été lancés lundi. Le projet doit contribuer à répondre aux besoins d'une exécution des peines moderne. Une fois les travaux terminés, Bellechasse disposera de 100 places de détention ouvert et de 100 autres en milieu fermé.Ce projet prévoit de créer 66 nouvelles cellules pour l'exécution en milieu ouvert. Cet aménagement permettra une meilleure séparation entre les régimes de détention et améliorera la sécurité, a expliqué le canton de Fribourg. Il est également prévu de rénover le bloc cellulaire datant de 1900.Un bâtiment d'accueil sera construit pour abriter le réfectoire, la réception et les parloirs pour les détenus en régime ouvert. Un centre médical verra le jour pour permettre une prise en charge somatique et psychiatrique des détenus. Le site sera doté de panneaux solaires sur les toits.Ce projet fait partie de la première étape de la planification pénitentiaire 2016-2026. Le Grand Conseil fribourgeois a approuvé en 2020 un crédit de 27,7 millions de francs pour ces travaux qui devraient durer deux ans environ selon le calendrier. /ATS-gtr