Une journée en bleu

Le bleu s’empare de nos rues et de nos monuments ce samedi 2 avril. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et qui vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. Une personne sur 150 est touchée dans le monde par le trouble du spectre autistique.

Dans le canton, Autisme Neuchâtel et Cinepel s’unissent pour organiser la projection gratuite du film « The reason I jump », tiré du livre de Naoki Higashida. La séance, qui aura lieu ce samedi à 17h30 au cinéma Scala à La Chaux-de-Fonds, sera tout particulièrement adaptée pour les personnes avec autisme, avec un volume sonore diminué et une obscurité atténuée.