Un macaron pour l’été au Locle

Les élus ont encore accepté deux crédits concernant le réseau d’eau avant de passer aux interpellations, questions et autres motions.

Le groupe PLR a demandé si en vue du remplacement de la conservatrice du Musée des beaux-arts et du médecin scolaire, tous deux sur le départ, le Conseil communal saisirait l’opportunité de créer des synergies avec La Chaux-de-Fonds. Dans sa réponse, le président de l’exécutif a parlé d’une « interpellation mortifère ». Il a dressé un tableau élogieux du MBAL et du rayonnement qu’il induit. Miguel Perez a également rappelé que l’idée de faire des économies d’échelle aux dépens de cette institution avait été battue en brèche par une étude datant de 2014 qui démontrait qu’un seul musée des beaux-arts dans les Montagnes neuchâteloises couterait plus cher que deux. Il a regretté que les conseillers généraux PLR de l’époque ne l’aient pas rappelé aux nouveaux. Une phrase qui a provoqué un mouvement d’humeur chez l’un d’eux. Ni une ni deux, Denis de la Reussille a remis le membre du législatif à sa place et le président de la Ville renoncé à aller au bout de sa réponse à l’interpellation. /cwi