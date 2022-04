Conférence latine : Alain Ribaux désigné à la présidence

Le conseiller d'Etat neuchâtelois Alain Ribaux a été nommé à la présidence de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP) qui s'est réunie à Vico Morcote et Morcote mercredi et jeudi. Le projet de réhabilitation partielle de l’ancien foyer d’éducation de Prêles se poursuit.

La Conférence latine a commandé une étude de faisabilité à triaspect SA, à Bienne et sur cette base, elle a décidé de poursuivre le projet de réhabilitation partielle de l’ancien foyer d’éducation de Prêles. « Ce sont ainsi 22 places pour le placement de mineurs francophones qui pourraient être mises à disposition des juges des mineurs latins », a-t-elle indiqué vendredi.

« Plusieurs démarches collaboratives auprès du canton de Berne, propriétaire du site, devront notamment encore être effectuées afin de pouvoir affiner les contours précis de ce projet », a expliqué la CLDJP.





Ecole unique mais plusieurs sites

Au niveau de la police, la Conférence latine a notamment décidé de développer le projet d’école romande unique multi-sites (ERM). La mise en place de cette institution, intégrant le Centre interrégional de formation de police (CIFPol) et l’Académie de police de Savatan, s’inscrit en parallèle de l’implémentation du nouveau concept de formation de l’Institut suisse de police, a précisé l'entité.

Une approche pragmatique par phases sera nécessaire afin de mettre graduellement en synergie les spécificités de chaque site. Une commission de la formation et un conseil scientifique ont été constitués pour donner la dynamique nécessaire à la mutualisation des idées, des pratiques et des forces respectives. La feuille de route sera présentée à l'automne.





Nominations

Lors de cette séance ordinaire, le Valaisan Frédéric Favre a été désigné à la vice-présidence de la CLDJP. Outre celle de justice et police, le Neuchâtelois Alain Ribaux va aussi présider la Conférence latine des chefs des départements compétents en matière d’asile et des migrants et celle concernant les affaires militaires et la protection de la population. Ces désignations sont valables pour une période de trois ans.

Pour remplacer la conseillère d'Etat vaudoise sortante Béatrice Métraux, au comité de la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), dont Alain Ribaux et Norman Gobbi sont déjà membres, la CLDJP a proposé Frédéric Favre. Le Fribourgeois Romain Collaud a été choisi président du concordat latin sur la détention pénale des adultes et des jeunes adultes, ainsi que du concordat latin sur la détention pénale des personnes mineures. /ATS-gtr