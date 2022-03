Vers le Musée unique de Sainte-Croix

L’histoire de la région et la mécanique d’art de Sainte-Croix bientôt réunies sous le même toit. Les premières discussions sur la création du Musée unique datent de 2014, et l’institution devrait ouvrir ses portes en 2023. En février dernier, le comité de pilotage a annoncé avoir reçu une donation d’1,5 million de francs de la Fondation Sylvia Waddilove, afin de compléter le budget total de 9,8 millions de francs. Cet argent a permis de racheter les éléments de la collection Baud à l’Auberson en 2018, de planifier et conceptualiser le rassemblement avec le Musée des arts et sciences et le Centre international de la mécanique d’art (CIMA). Il servira encore aux travaux de constructions du Musée unique dans les locaux actuels du CIMA à Sainte-Croix.