Les organisations LGBT alarmées par la situation en Ukraine

Le conflit en Ukraine inquiète Pink Cross et l’Organisation suisse des lesbiennes. Elles craignent pour la sécurité des personnes queer de la zone de guerre. Cette communauté est aussi particulièrement exposée aux discriminations sur le chemin de l’exil. Les premiers pays d’accueil comme la Pologne, la Roumanie ou la Hongrie « défendent une politique hostile aux personnes queers », regrettent les deux organisations. Elles demandent au Conseil fédéral de s'engager pour ces personnes au niveau international et de répondre à leurs besoins en Suisse. Le conseiller national socialiste Angelo Barrile a également déposé une interpellation en ce sens. La co-directrice de l’Organisation suisse des lesbiennes et directrice romande de Pink Cross Muriel Waeger était l’invitée de La Matinale lundi :