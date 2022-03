Florence Nater : « La pression pourrait être encore plus importante ces prochaines semaines »

Chaque jour, de nouveaux réfugiés ukrainiens continuent d’arriver dans le canton de Neuchâtel. Ils sont actuellement près de 180 à être hébergés dans la région. Pour assurer au mieux leur accueil, les autorités cantonales ont mis en place une organisation de gestion de crise. « La pression pourrait être encore plus importante ces prochaines semaines car nous attendons quelques 1'200 – 1'300 personnes dans le canton de Neuchâtel », a précisé la conseillère d'Etat neuchâteloise Florence Nater au micro de RTN.

Le service des migrations travaille en étroite collaboration avec l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés pour assurer l’hébergement des migrants dans les centres et les familles d’accueil. De nombreuses familles qui se sont portées volontaires pour habriter des réfugiés n'ont d'ailleurs pas encore été contactées. « [L’accueil] demande un peu de temps. Il faut faire l’évaluation avec les familles qui accueillent et de faire la meilleure adéquation possible », a répondu Florence Nater.