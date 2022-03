La Brévine dit oui au froid

Le Conseil général de La Brévine approuve la nouvelle offre touristique et culturelle autour du concept de froid. Mercredi soir, le législatif communal a adopté un crédit d’étude de 140'000 francs. Le projet a été voté à bulletin secret et sans grands débats. Il a été accepté par huit oui, trois non et un vote blanc.

A présent que ce crédit est accepté, une agence sera mandatée pour concevoir le nouveau concept culturel. Les deux autres villages de la vallée pourraient s’y associer dans un second temps. /jhi