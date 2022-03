Centre médical prévu dans le vieux collège de St-Blaise

Un projet qui a subi du retard

Le centre va comprendre une petite dizaine de médecins, des généralistes et des spécialistes, un laboratoire et un équipement de petite radiologie. La Ligue pulmonaire neuchâteloise doit par ailleurs y déménager ses locaux, actuellement situés à Peseux. Le complexe devrait également accueillir une cafétéria et une salle de conférence. L’inauguration est prévue pour avril 2023. C’est un peu plus tard que prévu. Alain Jeanneret :