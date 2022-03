Rendre le froid encore plus touristique

Rendre le froid touristiquement plus attractif et inciter les visiteurs à rester plusieurs jours dans la région, c’est un projet qui est en discussion depuis plusieurs années dans la vallée de La Brévine. Une nouvelle étape pourrait être franchie ce mercredi soir. Le Conseil général de La Brévine se voit soumettre un crédit d’étude de 140'000 francs pour une nouvelle offre touristique et culturelle autour du patrimoine du froid. La somme est importante pour une communauté de quelque 600 âmes. Mais les Bréviniers ne seront pas les seuls à en supporter le poids, assure Luca Bonnet, président de l’association de la vallée, organisateur de la Fête du froid, conseiller général et membre de la commission du tourisme :