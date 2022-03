FlexFab et Ziller Bas sortent Mugogo

Une aventure musicale et amicale pour FlexFab et Ziller Bas. L’artiste neuchâtelois et le rappeur kenyan sortent ce mercredi leur premier vrai album. Mugogo comprend 22 titres. Ce n’est pas la première collaboration entre les deux artistes qui se sont rencontrés en 2019 au Kenya lors d’une tournée de FlexFab. Ziller Bas a branché un micro et s’est joint à la prestation de l’artiste suisse. Et l’alchimie s’est produite. L’album sort en même temps qu’un clip vidéo. FlexFab et Ziller Bas étaient les invités de La Matinale mercredi :