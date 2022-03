Des marionnettes pour prévenir les dangers du net

Pour réunir les fonds et financer ce projet, le Rotary-Club Neuchâtel organise une soirée de bienfaisance. Elle se tiendra le 7 mai au Théâtre du Passage. Outre un apéritif dînatoire et une « after » à la Villa Castellane, les participants pourront assister à une partie du spectacle « Pelléas et Mélisande ». Robert Bouvier, directeur du Théâtre du Passage à Neuchâtel.