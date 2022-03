Le danger d’incendie est marqué sur le Littoral

Déficit de précipitations, bise, soleil et températures printanières, les conditions sont réunies pour engendrer des incendies de forêt. C’est pourquoi le Canton de Neuchâtel a émis un avis de prudence diffusé ce mardi. Il appelle la population à respecter plusieurs recommandations : renoncer à faire du feu en plein air en cas de vent fort et de rafales, ne pas jeter des mégots, utiliser les barbecues aménagés pour les grillades ou encore ne jamais laisser un feu sans surveillance.

Marc Ballmer, ingénieur forestier au Service de la faune, des forêts et de la nature, souligne que la situation n’est pas exceptionnelle et somme toute assez classique à l’arrivée du printemps. Si les Montagnes neuchâteloises et les Vallées sont en degré 2 d’incendie de forêt, soit danger limité, le Littoral est lui en orange avec un degré 3, c’est-à-dire marqué. Il souligne d’ailleurs que les pompiers du canton ont déjà dû intervenir depuis fin février pour éteindre quelques départs de feu rapidement maîtrisés. Le printemps et l’automne constituent des périodes charnières potentiellement propices au développement d’incendies. Marc Ballmer précise encore qu’il faudrait une bonne journée de pluie pour faire redescendre le niveau d’alerte. /comm-jpp