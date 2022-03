Les taux hypothécaires grimpent encore

La guerre en Ukraine fait grimper les taux hypothécaires. Mardi passé, les taux d'intérêt des hypothèques à cinq ans s'élevaient à 1,35% et ceux à dix ans à 1,73%, soit une hausse respective de 0,15 et de 0,18 point de pourcentage depuis début mars. Mi-février, les premiers atteignaient déjà 1,38% et les seconds 1,66%, selon l'indice Moneyland publié mercredi dernier.

La manière dont la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque nationale suisse vont se comporter va dépendre de l'évolution de la situation en Ukraine. Une guerre qui « continue d'alimenter une inflation déjà élevée, ce qui plaide pour un durcissement de la politique monétaire », a estimé Felix Oeschger, analyste chez moneyland.ch.

La Suisse pourrait aussi connaître prochainement une hausse des taux. « La forte inflation aux Etats-Unis et en Europe a le potentiel de tirer vers le haut les taux hypothécaires suisses », a ajouté M. Oeschger.

Il n’y aura pas d’incidence immédiate pour les propriétaires qui bénéficient de taux bloqués. Mais si un propriétaire voit ce taux arriver à échéance, il devra les renouveler aux conditions du marché. Un climat d’incertitude qui inquiète Yann Sunier, directeur de la chambre immobilière neuchâteloise :