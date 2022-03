Deux conseillers d'Etat neuchâtelois positifs au Covid-19

Les conseillers d'Etat neuchâtelois Alain Ribaux et Laurent Kurth ont été testés positifs au Covid-19. Les deux membres du gouvernement poursuivent leur engagement en télétravail pendant la période d’isolement.

Alain Ribaux, chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC), n'a que des symptômes légers, a indiqué lundi la Chancellerie d'Etat. Laurent Kurth, chef du Département des finances et de la santé (DFS), a des symptômes marqués avec notamment de la fièvre et des maux de tête. Il participera néanmoins à la prochaine séance du Conseil d’État mercredi par visioconférence. /ATS-gtr