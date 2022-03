Regain d’intérêt pour le scoutisme

Le scoutisme attire de plus en plus d’adeptes. La journée de découverte de ce mouvement s’est tenue samedi dans toute la Suisse, dédiée aux 5-15 ans. L’occasion pour les associations cantonales d’ouvrir leurs portes et d’accueillir, le temps de quelques heures, des curieux dans leurs rangs. Bricolages, découverte dans la nature et autres activités étaient au programme auprès de onze groupes neuchâtelois. Être scout, c’est apprendre la débrouillardise, l’autonomie et le développement des jeunes.