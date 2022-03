Terrasses agrandies maintenues à Neuchâtel

Le Conseil communal souhaite conserver l’attractivité du centre ville pour la population et a proposé à tous les établissements publics où cela était possible, de maintenir de grandes terrasses. La démarche est appréciée du côté d’Okapi, même si le patron Kieren Walters ne sait pas encore s’il va garder des dimensions autant élargies que pendant le Covid. Le prix au mètre carré le freine dans ses réflexions et la décision finale n’est pas encore prise.