Un pas vers la fusion de Boudry, Cortaillod et Milvignes

Boudry, Cortaillod et Milvignes sont compatibles et une fusion entre les trois communes est tout à fait réalisable. C’est ce qui ressort d’une étude menée par le bureau neuchâtelois Compas à la demande des Conseils généraux des trois entités. Celles-ci l’ont annoncé jeudi soir dans un communiqué, dans le sillage de la présentation de cette enquête. Selon les experts, presque tous les voyants sont au vert du point de vue de critères comme le développement, les finances et la fiscalité, l’opinion publique et l’identité locale, les prestations communales et la position des communes dans le tissu régional neuchâtelois.

La commission intercommunale d’étude de la fusion recommande donc aux législatifs concernés de débloquer un crédit destiné à préparer une convention de fusion. Si les élus donnent leur accord, le document serait élaboré entre mai 2022 et août 2023. Une votation populaire pourrait intervenir à l’automne 2023. La nouvelle commune fusionnée verrait le jour au 1er janvier 2025. /comm-jhi