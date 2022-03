Le Château des Monts en miniature

Composée de plus de 5000 pièces, la maquette du Château des Monts est le fruit d’un long travail manuel du loclois Denis Hirt. Le retraité, maquettiste passionné, n’était pas à son coup d’essai. Il avait déjà réalisé une version miniature de l’Hôtel de Ville du Locle et de la Tour Jürgensen. Un travail manuel et artisanal de grande précision.