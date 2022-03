Cortaillod face à une nouvelle fusion

Une nouvelle vague de fusions est en formation dans le canton de Neuchâtel. Toutes à proximité du lac. À l’est, on parle regroupement entre St-Blaise, Hauterive, Enges et La Tène d’une part, et entre Le Landeron, Cornaux, Cressier et Lignières d’autre part. À l’ouest, un projet de fusion entre les communes de Boudry, Cortaillod et Milvignes a été présenté jeudi soir. Dans ce coin-là du canton, les unions et les projets d’union, on connait. Et pour cause, Milvignes est le résultat du regroupement, en 2013, de Colombier, Bôle et Auvernier.

Le rapprochement entre Boudry, Cortaillod et Bevaix avait échoué dans les urnes en 2011. Les Carcois et les Bevaisans avaient dit non.

Onze ans plus tard, Cortaillod est à nouveau courtisée. Selon certains observateurs de la vie politique de cette région du littoral, les choses ont évolué et le projet de fusion pourrait déboucher sur un oui à l’automne 2023.

Selon un ancien élu carcois, la crainte de devenir anonyme au milieu de la commune a aujourd’hui disparu. Selon lui, l’échec de 2011 était aussi à chercher dans le nom choisi pour la nouvelle commune : Pontareuse. Là où les artisans du projet voyaient un pont sur l’Areuse, d’autres ont plutôt pris pour référence cette institution à Boudry qui vient en aide aux personnes souffrant de dépendances.

En 2011, il y avait aussi des problèmes d’ordre financier. Selon un élu boudrysan, l’endettement de sa commune par rapport à celui de Cortaillod était indécent en 2011. Un gros effort a été entrepris et a porté ses fruits, assure-t-il. Il aurait préféré attendre la prochaine législature et donner encore quelques années à son village pour finaliser l’assainissement de ses finances avant de lancer le processus de fusion. Mais, explique-t-il, une fois que le processus politique est engagé, il est difficile de l’arrêter, voire de le freiner.

Opposé aux fusions de communes d’une manière générale, un ancien élu de Cortaillod assure qu’il se battra contre celle prévue à l’avenir pour son village. Il y voit une perte de démocratie directe.

Avant d’en arriver à une votation populaire à Boudry, Cortaillod et Milvignes, il faut déjà que les législatifs des trois communes donnent leur aval à un crédit destiné à préparer une convention de fusion. Si cette première étape est franchie, le document sera rédigé d’ici le mois d’août 2023. Le peuple sera appelé aux urnes en automne de la même année. /cwi