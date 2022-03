Augmentation sensible des accidents de la route en 2021

L’année 2021 marque une augmentation sensible du nombre des accidents de la circulation sur les routes neuchâteloises, relève vendredi la Police neuchâteloise dans son bilan annuel. Depuis plusieurs années pourtant, les chiffres à ce sujet dans le canton de Neuchâtel montraient des tendances réjouissantes à la baisse. Cette augmentation est particulièrement visible chez les deux roues, avec 86 accidents en 2021 contre 60 en 2019. La comparaison avec l’année 2020 est rendue difficile en raison du premier confinement, réduisant considérablement le trafic routier et par conséquent les accidents. Dès lors, la Police neuchâteloise estime plus pertinent de comparer l’année 2021 avec l’année 2019.

368 accidents de circulation avec dommages corporels ont été enregistrés en 2021. Ils ont fait, au total, 438 blessés et 4 tués. C’est 52 accidents de plus qu’en 2019 (105 de plus qu’en 2020). Le canton n’avait plus connu de tels chiffres depuis 2012. Les comportements des conducteurs (vitesse, refus de priorité, inattention, etc...) sont les principales causes d’accidents, suivis de l’inaptitude à la conduite (alcool, drogue, fatigue, etc...).