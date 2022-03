La Suisse pourrait faire face à une pénurie d'opioïdes

La Suisse pourrait manquer à l’avenir d’opioïdes. Ces substances pour la voie orale ne sont pas disponibles en quantité suffisante. En particulier les préparations à base de morphine. C’est ce qu’a annoncé le département fédéral de l’économie dans un communiqué la semaine dernière.

L’opioïde est utilisé dans le domaine médical pour ses effets calmants et antidouleurs. Cette substance est aussi prescrite en tant qu’alternative à l’héroïne aux personnes qui en sont dépendantes. Cette situation de pénurie est notamment due à des problèmes de capacités dans la fabrication de ces médicaments complexes, qui agissent en libérant le principe actif sur une période prolongée (médicaments à action retardée).

L’approvisionnement en opioïdes oraux de la Suisse est affecté par des perturbations récurrentes et massives depuis plus d’un an déjà, explique Jérôme Cluzeau. Le médecin addictologue à l’Hôpital du Jura bernois (HJB) évoque d’ailleurs le manque de plusieurs médicaments, comme certains traitements contre le cancer, les antidépresseurs ou les analgésiques.