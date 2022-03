Grêle: dégâts importants mais pas de record à Neuchâtel

Une année exceptionnelle pour les sinistres dus à la grêle en Suisse dans le domaine de l’agriculture. L’assureur Suisse Grêle a rendu public lundi un bilan avec des dommages considérés comme extrêmes par l’organisation, tant sur le nombre de sinistres que sur la somme assurée. Quelque 14'000 déclarations ont été enregistrées alors que le montant des dommages atteint 115,6 millions de francs. La grêle des mois de juin et juillet représente le 85% de cette somme. Dans une moindre mesure des dégâts dus au gel et aux inondations ont également généré des coûts.

Le Canton de Neuchâtel s’inscrit bien évidemment aussi dans cette tendance par rapport à une année normale. On se rappelle de la grêle qui a touché les Montagnes neuchâteloises ou des fortes inondations dans l’Entre-deux-Lacs. Suisse Grêle a enregistré 477 sinistres et distribué 3,9 millions d’indemnités : les dégâts ont été constatés sur les vignes et les grandes cultures, explique l’assureur.

On est toutefois très loin de l’année record de 2013 marquée par de très forts épisodes de grêle sur la vigne neuchâteloise. Le nombre de sinistres était légèrement supérieur (500), mais les dégâts s’étaient chiffrés à 13,6 millions de francs. Ces statistiques ne concernent évidemment que les cultures et n’incluent pas les autres dégâts à des bâtiments par exemple. Suisse Grêle reconnaît toutefois que les phénomènes météorlogiques extrêmes touchent toujours plus l’agriculture. L'année 2021 en était l’exemple. /lre