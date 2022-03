Les associations neuchâteloises d’entraide se mobilisent pour les réfugiés ukrainiens

« On demande à tous ceux qui ont quelque chose à offrir et qui aimeraient s’engager d’une manière ou d’une autre à se manifester ». C’est l’appel lancé jeudi soir par la Plateforme asile-ne.ch à ses membres, lors d’une assemblée publique en lien avec la guerre en Ukraine. La séance a réuni plus d’une centaine de personnes avec les représentants des associations, du Canton et des privés.

Le collectif asile-ne.ch, réunissant une douzaine d’associations neuchâteloises actives dans l’accueil des réfugiés, est en mesure d’offrir plusieurs services, comme par exemple des propositions d’hébergement.

En revanche, aucune décision concrète n’a été prise à l’issue de la rencontre. « On était dans l’expectative, puisque le Service des migrations lui-même ne sait pas encore comment les choses vont se dérouler exactement », a expliqué Rémy Gogniat, l’un des responsables de la Plateforme asile-ne.ch. Ainsi, le collectif encourage ses membres et le public voulant agir à le contacter sur l’adresse info@asile-ne.ch.